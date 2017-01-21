19:23 21 января | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Артурс Шталбергс: "Забей мы штрафные, и победа была бы у нас в руках"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после поражения от ВЭФ (74:81) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что команда промахнулась слишком много штрафных бросков. По его словам, игроки также испытывают проблемы со здоровьем.

– Все итоги видны в протоколе – мы промазали 14 штрафных бросков при равной игре. Забей мы эти мячи с линии, и победа была бы у нас в руках, – цитирует Шталбергса официальный сайт "Нижнего". – При этом нам наконец-то удалось удержать соперника в пределах 80 набранных очков. Нашему новичку Дижону Томпсону сегодня было непросто, поскольку он присоединился к нам только на этой неделе и успел провести всего одну командную тренировку. Свою роль сыграл и тот факт, что многие игроки нашей команды испытывают проблемы со здоровьем, и сейчас мы не можем показывать наши максимальные возможности.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2914/

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