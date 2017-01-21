Артурс Шталбергс: "Забей мы штрафные, и победа была бы у нас в руках"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после поражения от ВЭФ (74:81) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что команда промахнулась слишком много штрафных бросков. По его словам, игроки также испытывают проблемы со здоровьем.

– Все итоги видны в протоколе – мы промазали 14 штрафных бросков при равной игре. Забей мы эти мячи с линии, и победа была бы у нас в руках, – цитирует Шталбергса официальный сайт "Нижнего". – При этом нам наконец-то удалось удержать соперника в пределах 80 набранных очков. Нашему новичку Дижону Томпсону сегодня было непросто, поскольку он присоединился к нам только на этой неделе и успел провести всего одну командную тренировку. Свою роль сыграл и тот факт, что многие игроки нашей команды испытывают проблемы со здоровьем, и сейчас мы не можем показывать наши максимальные возможности.