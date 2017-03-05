Артурс Шталбергс: "В первой половине ЦСКА набирал очки после наших ошибок"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после поражения от ЦСКА (65:101) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ заявил, что его подопечные не справились с главной задачей на эту встречу, а также отметил, что оставшиеся матчи чемпионата команда может провести молодежным составом. Армейцы продолжают лидировать в турнирной таблице, "Нижний" идет на 9-й строчке.

– Главной задачей на сегодняшний матч была игра без потерь в нападении, – цитирует сайт лиги ВТБ Шталбергса. – С ней мы не справились. В первой половине ЦСКА набрал 17 очков после наших ошибок, после чего мы сумели постепенно сократили разницу до восьми очков. Все решил технический фол Бойнтона, который оставил нас с одним Сергеем Марихиным на позиции разыгрывающего. Как вы видели, дальше для нашей команды началась уже молодежная лига ВТБ.