Артурс Шталбергс: "Учеба в школе закончилась, сейчас "Нижний" ждут экзамены – важные матчи"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после поражения от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (78:105) заявил, что команда не выполнила задачу на игру. Также он отметил, что у "Нижнего" сейчас трудный период в связи с обилием травм.

– Понятно, что ЦСКА – команда высочайшего уровня, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Нашей задачей было искать возможность для броска в каждой атаке, постараться обойтись без потерь, потому что контратаки ЦСКА – это очень опасно. В тех моментах, когда мы бросали, пусть даже из непростых положений, мы держались. В первой половине мы проиграли 18 очков, причем пропустили 17 в быстрых отрывах, а это говорит о том, что задачу мы не выполнили. У нас сейчас трудный период, у многих проблемы со здоровьем, Григорьев травмирован, Губанов играет на одной ноге. Спасибо ребятам, что боролись. Учеба в школе закончилась, сейчас нас ждут экзамены – важные матчи в Еврокубке и Единой лиге ВТБ.