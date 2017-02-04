Артурс Шталбергс: "Сегодняшняя игра – это цирк!"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс остался недоволен ситуацией, возникшей перед матчем Единой лиги ВТБ против "Локомотива" (75:88). Тем не менее, он отдал должное своим игрокам, которые боролись, несмотря на то, что изначально судьи их отправили в раздевалку, сказав, что краснодарцам засчитывается техническое поражение.

– Сегодняшняя игра – это цирк! Ничего подобного за всю свою карьеру игрока и тренера я не видел, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - На матч сегодня пришлось приезжать два раза. После того, как мы провели разминку, выяснилось, что табло и счетчики не работают. К нам подошел главный судья и сказал, что "Локомотиву" засчитывается техническое поражение со счетом 0:20, разыграли спорный и разошлись. Игроки пошли в душ, переоделись, сели в автобус, но нас остановили и попросили вернуться, чтобы начать матч. При этом табло так и не заработало.

Что касается самой игры, то парни – молодцы! Отлично боролись при нынешних кадровых ресурсах. Исход встречи решили несколько ключевых моментов, после которых трудно было надеяться на победу. Когда идет равная игра, нужно давать командам самим выяснять, кто из них сильнее.