Артурс Шталбергс: "Поражение в игре с "Зенитом" стало для "Нижнего Новгорода" хорошим опытом"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Зенитом" (88:102) подчеркнул, что это поражение станет для команды хорошим уроком. Специалист отметил, что его подопечные по ходу встречи проявили характер.

– Перед игрой мы были вынуждены вносить изменения в нашу тактику из-за травм, и начало встречи у нас не получилось. Показали характер, отыгрались, но в самом конце нам не хватило ресурсов. Против такой команды как "Зенит" сложно играть усеченным составом, но этот матч будет для нас хорошим опытом.