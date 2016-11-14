07:59 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Артурс Шталбергс: "Поражение в игре с "Зенитом" стало для "Нижнего Новгорода" хорошим опытом"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Зенитом" (88:102) подчеркнул, что это поражение станет для команды хорошим уроком. Специалист отметил, что его подопечные по ходу встречи проявили характер.

– Перед игрой мы были вынуждены вносить изменения в нашу тактику из-за травм, и начало встречи у нас не получилось. Показали характер, отыгрались, но в самом конце нам не хватило ресурсов. Против такой команды как "Зенит" сложно играть усеченным составом, но этот матч будет для нас хорошим опытом.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/zenit-pobezhdaet-nizhnij-i-oformlyaet-sotnyu/

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