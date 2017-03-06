Артурс Шталбергс: "План на игру с ЦСКА выполнить не смогли"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА (65:101) выразил сожаление по поводу крупного поражения. По словам специалиста, его подопечные не смогли минимизировать количество потерь в нападении и выполнить игровую установку.

– Был план на игру – сделать как можно меньше потерь в нападении, и с этим мы не справились, – приводит "Р-Спорт" слова Шталбергс. – Уже в первой половине ЦСКА забил 17 очков с наших потерь. Понятно, что у ЦСКА самый лучший переход от защиты к нападению, но тем не менее. Постепенно, шаг за шагом смогли сократить разницу в счете до -8, но затем команду подвел Кенни Бойнтон. Судьи сказали, что он неграмотно выразился на счет судейства. Когда у тебя четыре фола, просто надо закрыть рот и играть. Так себя вести нельзя. В результате остались с Сергеем Марихиным на позиции разыгрывающего, а что было дальше все сами видели. Началась молодежная лига. Видим, что на таком высоком уровне он пока играть не готов. Даже просто перевести мяч на половину поля соперника и начать нападение без ошибки не получалось

Надеюсь, что против "Енисея" вернется в строй Иван Стребков, который получил травму на тренировке. Причем опять практически на ровном месте. И ждем возвращения в строй Максима Григорьева в ближайшее время. А Деадре Кейн уехал в Испанию, ему в России слишком холодно. Вот это и будет тот состав, с которым мы будем бороться до конца сезона.