Артурс Шталбергс: "Парма" – опасная команда"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс перед матчем Единой лиги ВТБ против "Пармы" отметил, что важно будет навязать сопернику свой баскетбол. Также он выделил большое желание показывать свой максимум у игроков соперника. Встреча состоится сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.

– "Парма" – опасная команда, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Все игроки в ее составе играют с большим желанием и самоотдачей, выкладываясь на свой максимум на площадке. Мы должны навязать сопернику тот баскетбол, который будет удобен в первую очередь нам. Результат будет зависеть во многом от того, насколько агрессивны мы будем и насколько четко сможем придерживаться плана на матч.