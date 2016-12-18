10:05 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Артурс Шталбергс: "Парма" – опасная команда"

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 Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс перед матчем Единой лиги ВТБ против "Пармы" отметил, что важно будет навязать сопернику свой баскетбол. Также он выделил большое желание показывать свой максимум у игроков соперника. Встреча состоится сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.

– "Парма" – опасная команда, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Все игроки в ее составе играют с большим желанием и самоотдачей, выкладываясь на свой максимум на площадке. Мы должны навязать сопернику тот баскетбол, который будет удобен в первую очередь нам. Результат будет зависеть во многом от того, насколько агрессивны мы будем и насколько четко сможем придерживаться плана на матч.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2865/

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