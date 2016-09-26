Артурс Шталбергс: "Новый тренерский штаб изменил игровую философию "Нижнего Новгорода"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс заявил, что с приходом нового тренерского штаба изменится философия игры клуба. Специалист отметил, что игроки понимают его требования.

– У нас новая команда, и это должны понять все, в том числе болельщики и журналисты. Состав изменился более чем наполовину, – цитирует "Р-Спорт" Шталбергса. – У нас новый тренерский штаб с новой философией. Главное для всех нас – это терпение. На сборах в Лиепае первый турнир не получился по целому ряду причин. Проиграли все три матча, но сумели наладить взаимопонимание между игроками.

Сейчас игроки понимают, что мы требуем от них, в какую игру мы будем играть. Сегодня на турнире мы постараемся продолжать нашу работу по подготовке к сезону. Пока еще травмирован Максим Григорьев, но за исключением него сегодня мы впервые сыграем в полном составе. Будем стараться сыграть близко к той игре, которую я хотел бы видеть в сезоне.

Я доволен сборами, доволен тем, как мы сыграли. И даже те игры, которые мы проиграли, показали наряду со слабостями наши сильные места. На втором турнире мы смогли исправить ошибки и играть намного лучше.