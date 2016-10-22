22:44 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Артурс Шталбергс: "Нижний Новгород" постоянно теряет концентрацию"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс посетовал на потерю концентрации в матче Единой лиги ВТБ с "Енисеем" (93:99). По его словам, защита допустила слишком много ошибок.

– Мы постоянно теряем концентрацию, особенно в защите, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Шталбергса. – К нападению у меня претензий нет, но в защите играем расслабленно и получаем очки в свою корзину. На последней минуте мы решили сыграть агрессивно, дожали и почти перехватили, но немного не хватило для победы.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/enisej-nabiraet-hod/

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