Артурс Шталбергс: "Нижний Новгород" постоянно теряет концентрацию"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс посетовал на потерю концентрации в матче Единой лиги ВТБ с "Енисеем" (93:99). По его словам, защита допустила слишком много ошибок.

– Мы постоянно теряем концентрацию, особенно в защите, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Шталбергса. – К нападению у меня претензий нет, но в защите играем расслабленно и получаем очки в свою корзину. На последней минуте мы решили сыграть агрессивно, дожали и почти перехватили, но немного не хватило для победы.