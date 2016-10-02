22:58 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Артурс Шталбергс: "Нижний Новгород" получил хороший опыт"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс заявил, что его команда вышла неготовой на стартовый матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (81:104). Специалист признал, что пока не знает, в чем заключаются причины провала.

– Мы получили хороший опыт, – цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Шталбергса. – Вышли неготовыми. Одно дело написать план на бумаге, другое – выполнить его на площадке. 30-35 минут мы не справлялись в защите против хозяев, причем на всех позициях. Пока не знаю, почему так получилось. У нас молодая команда, часто так бывает. Должны исправить свои ошибки.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/uniks-na-starte-23-protiv-nizhnego/

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