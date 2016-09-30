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Артурс Шталбергс: "Нижний Новгород" идеален для начала карьеры главного тренера"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс выразил мнение, что этот клуб является идеальным местом для начала карьеры главного тренера. Шталбергс возглавил команду в мае этого года, ранее он занимал должность ассистента предыдущего наставника команды Айнарса Багатскиса.

– Предложение возглавить клуб поступило почти сразу после окончания сезона, – приводит "Р-Спорт" слова Шталбергса. – Согласился, потому что я провел в клубе уже два года, и знал, что это идеальное место для молодого тренера, чтобы начинать свою карьеру в качестве главного.

Очень понравилось отношение парней на предсезонном сборе и к тренировкам, и к играм. Тем более что некоторые более опытные игроки часть сбора пропустили из-за травм, и это давало молодым больше возможностей проявить себя. Они все хотят играть, они видят, что у них есть шанс. Они тренируются по максимуму с первой до последней минуты, и то же самое происходит на играх.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20160930/1104938722.html

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