Артурс Шталбергс: "Нижний Новгород" был вялым и в атаке, и в защите"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс считает, что его команда не смогла настроиться на матч Единой лиги ВТБ с краснодарским "Локомотивом" (66:93). По его словам, соперник хорошо нейтрализовал лидеров нижегородцев.

– Мы прибывали в эйфории после последней победы в Еврокубке и думали, что легко справимся с "Локомотивом". Не получилось, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Шталбергса. – Мы были вялые и в защите, и в нападении, все время не дорабатывали эпизоды до конца. "Локо" хорошо сыграл в защите против наших лидеров, поэтому у Бойнтона и Кейна игра не получилась. Накануне этого матча Максим Григорьев провел свою первую контактную тренировку, и я надеюсь, что в ближайших играх он сможет помочь нам.