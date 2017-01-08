12:22 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Артурс Шталбергс: "Нижнему Новгороду" необходимо выигрывать у "Астаны", чтобы попасть в плей-офф"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс надеется на победу в выездном матче Единой лиги ВТБ против "Астаны". Встреча состоится сегодня и начнется в 13.00 по московскому времени.

- После победы над "Зенитом" мы провели три очень качественные тренировки, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Игроки сейчас полностью сконцентрированы на матче с "Астаной", поскольку понимают, насколько он важен для нас. Если наш соперник находится сейчас в зоне плей-офф, то нам, чтобы попасть туда, необходимо выигрывать. Именно с этим настроем мы выйдем на паркет.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2887/

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