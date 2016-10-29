Артурс Шталбергс: "Локомотив" можно считать командой Евролиги"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Локомотива". Встреча состоится сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.

– По составу "Локомотив" можно считать командой Евролиги, но пока они находятся в поиске своей игры, что показывают результаты начала сезона, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Мы провели в Литве очень непростой матч, однако победа над "Литкабелисом" (75:72) придала нам уверенности. Готовимся к тяжелому матчу с "Локомотивом" и рассчитываем на поддержку болельщиков.