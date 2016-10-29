12:28 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Артурс Шталбергс: "Локомотив" можно считать командой Евролиги"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Локомотива". Встреча состоится сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.

– По составу "Локомотив" можно считать командой Евролиги, но пока они находятся в поиске своей игры, что показывают результаты начала сезона, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Мы провели в Литве очень непростой матч, однако победа над "Литкабелисом" (75:72) придала нам уверенности. Готовимся к тяжелому матчу с "Локомотивом" и рассчитываем на поддержку болельщиков.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2780/

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