Артурс Шталбергс: "Игроки "Нижнего Новгорода" выложатся на 100 - 110 процентов"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс ждет непростого матча Единой лиги ВТБ с краснодарским "Локомотивом". Он призвал своих игроков выложиться по полной программе.

– Опыт игроков "Локомотива" и широкая ротация позволяют этой команде играть в умный и качественный баскетбол, – цитирует официальный сайт "Нижнего Новгорода" Шталбергса. – Об этом свидетельствует их результат в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. Наш лазарет, к сожалению, пополнился еще одним игроком – Иван Стребков не сможет выйти на паркет из-за травмы, которую он получил в Питере. Несмотря на это, мы серьезно готовимся к матчу в Краснодаре, и я уверен, что те игроки, которые выйдут на площадку, будут действовать на 100 - 110 процентов. Вместе мы постараемся добиться результата, который нас устроит.