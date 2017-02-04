13:56 4 февраля | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Артурс Шталбергс: "Игроки "Нижнего Новгорода" выложатся на 100 - 110 процентов"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс ждет непростого матча Единой лиги ВТБ с краснодарским "Локомотивом". Он призвал своих игроков выложиться по полной программе.

– Опыт игроков "Локомотива" и широкая ротация позволяют этой команде играть в умный и качественный баскетбол, – цитирует официальный сайт "Нижнего Новгорода" Шталбергса. – Об этом свидетельствует их результат в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. Наш лазарет, к сожалению, пополнился еще одним игроком – Иван Стребков не сможет выйти на паркет из-за травмы, которую он получил в Питере. Несмотря на это, мы серьезно готовимся к матчу в Краснодаре, и я уверен, что те игроки, которые выйдут на площадку, будут действовать на 100 - 110 процентов. Вместе мы постараемся добиться результата, который нас устроит.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2936/

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