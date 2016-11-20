Артурс Шталбергс: "Химки" наказали "Нижний Новгород" за ошибки"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс посетовал на ошибки в конце матча Единой лиги ВТБ с "Химками" (84:90). По его словам, этот матч дал богатый опыт нижегородцам.

– Мы держались, но в конце допустили ключевые ошибки, и "Химки" нас сразу наказали. Это касается игры на подборе, невозвращения в защиту, а также низкого процента штрафных, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Шталбергса. – Именно из-за этого и проиграли. Отмечу качественное нападение, но "Химки" – опытная команда, которая уверенно играет дома. Для нас это хороший опыт, но уже пора начинать выигрывать.