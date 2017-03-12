13:45 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Артурс Шталбергс: "Для победы "Нижнему" необходимо удивить "Енисей"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс считает, что его команде необходимо удивить "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ. Игра состоится сегодня в Нижнем Новгороде в 16.00 по московскому времени.

- В этом сезоне "Енисей" старается играть в агрессивный, атакующий баскетбол: быстро переходит из защиты в нападение, что не раз спасало их по ходу сезона, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - За то время, что прошло после матча с ЦСКА, мы успели качественно подготовиться к встрече нового соперника. Для того, чтобы одержать победу, нам необходимо удивить "Енисей". Пара козырей в кармане у нас есть, поэтому с нетерпением ждем выхода на паркет.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2989/

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