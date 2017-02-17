Артурс Шталбергс: "Дали УНИКСу почувствовать свой ритм игры, из-за чего и проиграли"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после поражения от УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ (98:112) посетовал на ошибки, допущенные в начале встречи. Этот проигрыш стал для нижегородской команды, занимающей 9-е место в турнирной таблице, одиннадцатым в этом сезоне.

– УНИКС приехал голодным до побед. Наша задача была закрыть все возможности для броска из-под кольца, но именно с этим мы и не справились в первые минуты матча, – цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. – Из-за этого начали дергаться, пропустили еще и трехочковые и дали УНИКСу почувствовать свой ритм игры. У них получалось буквально все, особенно в третьей четверти, когда полетели свободные броски из всех возможных позиций. В таких ситуациях, когда у соперника летит все, очень тяжело собраться.