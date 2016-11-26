Артурс Шталбергс: "ЦСКА играет в лучший баскетбол в Европе"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс надеется, что команда сможет показать свою игру в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Поединок состоится завтра и начнется в 17.00 по московскому времени.

– Мы провели два матча на выезде, и, хотя уступили в обоих, я не могу сказать, что играли плохо, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - К сожалению, потеря концентрации на пару минут в ключевые моменты стоила нам очень дорого. ЦСКА играет в лучший баскетбол в Европе, и их результаты это доказывают. В воскресенье обе команды выйдут на паркет на фоне усталости – и "Нижний", и ЦСКА проводят третий матч за неделю. В такой ситуации нам важно действовать собрано. Мы хотим показать свою игру, без оправданий. Один за всех и все за одного! Будем биться как команда с первой до последней минуты.