Артем Параховский: "У "Локомотива" есть шансы в серии с ЦСКА"

Центровой УНИКСа Артем Параховский выразил мнение, что баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубань" имеют шансы на победу в полуфинале Единой лиге ВТБ с московским ЦСКА. Казанцы проиграли в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ краснодарцам со счетом 1-3.

– "Локомотиву-Кубани" будет тяжело в полуфинале – ЦСКА есть ЦСКА. Но у "Локомотива" есть шансы, все-таки они обыгрывали армейцев в этом сезоне, – приводит "Р-Спорт" слова Параховского. – Все зависит только от них. Наша серия с "Локомотивом" была тяжелой. Мы уверенно ее начали, победили, но затем она пошла не в наше русло. Не хватало концентрации, допускали ошибки. В каждой игре мы бились до конца, старались показывать качественный баскетбол, но это плей-офф. "Локомотив" заслуженно победил.