23:15 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Артем Параховский: "Теперь начался бизнес"

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Центровой УНИКСа Артем Параховский выразил удовлетворение игрой команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" (104:81). По его словам, казанцам удалось продемонстрировать уровень своей готовности к начавшемуся сезону.

– Вам игра понравилась?

– Мы провели хороший матч. С первых минут хотели навязать свой агрессивный баскетбол в защите и нападении, показать, насколько мы готовы.

– И в прошлом сезоне в ряде матчей с "Нижним" УНИКС уверенно вел в счете, но в конце терял преимущество, сегодня тоже проиграли четвертую четверть…

– Да, может быть. В концовке мы добились гандикапа в 30 очков, все хотели играть. Преимущество сказалось, допустили потери, но будем делать выводы, чтобы не повторять таких ошибок в концовках.

– УНИКС в последней товарищеской игре с "Чебоксарскими ястребами" и сегодня можно сравнивать?

– Нет. Сейчас все иначе. То были товарищеские игры, а ныне бизнес начался. Но играть в 13.00 для меня было в новость, впервые так рано. Тяжело, пока проснешься, раздвигаешься, однако хорошо сыграли. Но мы показали свой баскетбол, надеюсь, с этого пойдем наверх.

Своей игрой довольны?

– Доволен и своей игрой, и командной. Пускай команда выигрывает, а кто больше забьет, неважно. Все забили сегодня, все играли агрессивно, классная игра была. Но по одной игре рано делать выводы, это лишь первая игра, впереди сильные оппоненты, будем поднимать планку.

Дополнительная информация

http://unics.ru/news/interview/?id=3102

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