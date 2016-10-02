Артем Параховский: "Теперь начался бизнес"

Центровой УНИКСа Артем Параховский выразил удовлетворение игрой команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" (104:81). По его словам, казанцам удалось продемонстрировать уровень своей готовности к начавшемуся сезону.

– Вам игра понравилась?

– Мы провели хороший матч. С первых минут хотели навязать свой агрессивный баскетбол в защите и нападении, показать, насколько мы готовы.

– И в прошлом сезоне в ряде матчей с "Нижним" УНИКС уверенно вел в счете, но в конце терял преимущество, сегодня тоже проиграли четвертую четверть…

– Да, может быть. В концовке мы добились гандикапа в 30 очков, все хотели играть. Преимущество сказалось, допустили потери, но будем делать выводы, чтобы не повторять таких ошибок в концовках.

– УНИКС в последней товарищеской игре с "Чебоксарскими ястребами" и сегодня можно сравнивать?

– Нет. Сейчас все иначе. То были товарищеские игры, а ныне бизнес начался. Но играть в 13.00 для меня было в новость, впервые так рано. Тяжело, пока проснешься, раздвигаешься, однако хорошо сыграли. Но мы показали свой баскетбол, надеюсь, с этого пойдем наверх.

– Своей игрой довольны?

– Доволен и своей игрой, и командной. Пускай команда выигрывает, а кто больше забьет, неважно. Все забили сегодня, все играли агрессивно, классная игра была. Но по одной игре рано делать выводы, это лишь первая игра, впереди сильные оппоненты, будем поднимать планку.