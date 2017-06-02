Артем Комолов покинул ЦСКА

ЦСКА расторг контракт с защитником Артемом Комоловым по взаимной договоренности, сообщается на официальном сайте команды. 24-летний игрок продолжит карьеру в другом клубе. Действующее соглашение баскетболиста с армейцами было рассчитано до 2019 года.

– Большое спасибо ЦСКА, молодежному проекту за то, что мне дали шанс играть, узнать много нового в баскетболе, выйти на более высокий уровень, – отметил Комолов. – О проведенных в ЦСКА годах буду вспоминать много хорошего. Сейчас пришло время двигаться дальше, профессионально развиваться.

В предыдущие четыре сезона ЦСКА передавал Комолова в аренду "Автодору", "Зениту", "Сахалину" и "Уралу".