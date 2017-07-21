Артем Клименко: "Цель - провести лучший сезон в карьере!"

Центровой "Автодора" Артем Клименко отметил, что постарается сделать так, чтобы сезон-2017/18 стал для него лучшим в карьере. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал в УНИКСе.

- К сожалению, в Казани у меня было мало игровой практики, - цитирует официальный сайт "Автодора" Клименко. - В минувшем сезоне в составе УНИКСа ярко выделялись два лидера Лэнгфорд и Колом, которые практически всегда брали на себя инициативу в атаке. Именно на испано-американском дуэте и строилась вся наша игра. Плюс Параховский, который эффективно проваливался после "пик-н-роллов" и также приносил достаточно много очков. На всех остальных баскетболистов в команде ложились в основном вспомогательные функции. В таких условиях достаточно сложно проявить себя, особенно большим игрокам, когда до тебя не доводят мяч.

- Но наверняка можете отметить и какие-то положительные стороны?

– Конечно, я приобрел ценный опыт, постоянно тренируясь бок о бок с высококлассными игроками. Получал от них множество полезных советов и перенимал практические знания на тренировках и во время матчей. В любом случае даже из негативного опыта всегда можно извлечь выгоду. Необходимо лишь сделать правильные выводы, поставить перед собой четкие задачи и продолжать работать еще усерднее, чем раньше.

- Какие цели ставите перед собой в предстоящем чемпионате?

– Провести лучший сезон в своей карьере!