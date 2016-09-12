17:22 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Арена в Сочи - приоритетное место проведения Матча звезд Единой лиги ВТБ

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Директор Единой лиги ВТБ по маркетингу Василий Коршков подчеркнул, что дворец спорта "Большой" в Сочи является приоритетным вариантом для проведения Матча всех звезд. Ранее сообщалось, что данная встреча состоится 12 февраля.

- На проведение Матча всех звезд претендуют два города: Сочи и Краснодар, - приводит "Р-Спорт" слова Коршкова. - Надеемся, нам удастся провести первый в истории матч в Сочи.

Этот вопрос прорабатывается и окончательное понимание будет в течение ближайших недель. Мы заинтересованы в этом, но надо понимать все сложности, которые могут возникнуть при проведении такого события на огромной сочинской арене.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20160912/1076235699.html

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