Арена в Сочи - приоритетное место проведения Матча звезд Единой лиги ВТБ

Директор Единой лиги ВТБ по маркетингу Василий Коршков подчеркнул, что дворец спорта "Большой" в Сочи является приоритетным вариантом для проведения Матча всех звезд. Ранее сообщалось, что данная встреча состоится 12 февраля.

- На проведение Матча всех звезд претендуют два города: Сочи и Краснодар, - приводит "Р-Спорт" слова Коршкова. - Надеемся, нам удастся провести первый в истории матч в Сочи.

Этот вопрос прорабатывается и окончательное понимание будет в течение ближайших недель. Мы заинтересованы в этом, но надо понимать все сложности, которые могут возникнуть при проведении такого события на огромной сочинской арене.