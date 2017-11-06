Арбитр Карасев посетил матч "Химки" - ЦСКА после работы на дерби

Футбольный арбитр Сергей Карасев присутствовал на матче Единой лиги ВТБ между "Химками" и ЦСКА (81:96). Днем ранее судья отработал игру 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (2:2).

В интервью "СЭ" Карасев признался, что остался недоволен своей работой в дерби.

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