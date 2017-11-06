22:10 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Арбитр Карасев посетил матч "Химки" - ЦСКА после работы на дерби

Сегодня. Химки. "Химки" - ЦСКА - 81:96. Сергей КАРАСЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Химки. "Химки" - ЦСКА - 81:96. Сергей КАРАСЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Футбольный арбитр Сергей Карасев присутствовал на матче Единой лиги ВТБ между "Химками" и ЦСКА (81:96). Днем ранее судья отработал игру 16-го тура чемпионата России "Локомотив"ЦСКА (2:2).

В интервью "СЭ" Карасев признался, что остался недоволен своей работой в дерби.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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