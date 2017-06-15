Антон Понкрашов: "Обещаю сделать все, чтобы УНИКС минимум дошел до финала Единой лиги ВТБ"

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов рад подписанию нового контракта с клубом. По словам 31-летнего россиянина, соглашение которого рассчитано по схеме "2+1", он постарается сделать все, чтобы в будущем команда дошла до финала Единой лиги ВТБ.

- Счастлив остаться частью УНИКСа, - приводит пресс-служба казанцев слова Понкрашова. - Провел прекрасные три сезона в клубе, сын ходит в школу, жене тоже нравится Казань. Очень рад, что удалось договориться с Евгением Богачевым (президентом УНИКСа - Прим. "СЭ") и мы продолжим сотрудничество.

Обещаю сделать максимум от себя зависящего, чтобы УНИКС как минимум дошел до финала Единой лиги ВТБ. И привлечь зрителей на трибуны, ведь мы играем ради них. Перед глазами финальный матч с ЦСКА позапрошлого сезона, когда трибуны были заполнены.