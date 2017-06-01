Андрей Зубков: "Возможно, "Локо" не оправдал чьи-то надежды, но мы выложились на все сто"

Капитан "Локомотива" Андрей Зубков подчеркнул, что команда выложилась полностью в этом сезоне. Краснодарская команда дошла до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступила ЦСКА.

– Большое спасибо болельщикам за этот сезон! – приводит официальный сайт клуба слова Зубкова. – Возможно, мы не оправдали чьи-то надежды, но мы выложились на все сто. Это был тяжелый, но все же неплохой сезон, в обоих турнирах мы дошли до полуфиналов. Если же говорить про сегодняшний матч, то против ЦСКА всегда тяжело играть серию, и к третьему матчу усталость накопилась. В Москве были равные игры, мы проиграли в концовке и могли победить. К сожалению, все закончилось так, как закончилось. Еще раз спасибо нашим болельщикам за поддержку по ходу этого сезона!