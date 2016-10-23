Андрей Зубков: "Локомотив" играл хорошо, но что-то пошло не так"

Нападающий "Локомотива-Кубани" Андрей Зубков после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Химок" (65:73) отметил, что его команда в последней четверти слишком часто теряла мяч, что и стало причиной поражения. В сегодняшнем поединке Зубков провел на площадке 21 минуту и набрал восемь очков.

- Это была очень напряженная игра как для нас, так и для соперника, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Зубкова. - Оба наших клуба проиграли в первой игре и старались реабилитироваться. На протяжении получаса игрового времени мы играли неплохо, но в последней четверти начали терять мяч. В результате получили то, что получили.

Мы промазали много открытых бросков, и это в итоге привело к поражению. Я не хочу списывать это на то, что мы все еще новая команда. У нас было два месяца для того, чтобы сыграться. Мы играли хорошо, но что-то пошло не так, что-то не получилось. В какой-то момент недоконцентрация сыграла свою роль.