Андрей Зубков: "Для "Локомотива" победа над ЦСКА важна в эмоциональном плане"

Нападающий "Локомотива" Андрей Зубков после матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА (83:74) отметил, что для краснодарцев эта победа поможет подняться эмоционально. Форвард в сегодняшней встрече набрал 14 очков, сделал 5 подборов и 6 передач.

- Хочу поздравить всех наших болельщиков, а также всю команду с этой победой, - приводит пресс-служба "Локо" слова Зубкова. - Для нас это была очень важная игра в плане эмоционального подъема. В декабре ждут тяжелые игры, где нам нужны победы, чтобы закрепиться в лиге ВТБ и Еврокубке. Первую четверть мы начали неважно, дали много подобрать на своем щите. Но в следующих периодах мы смогли показать достойную игру, стали играть жестко, отсекать игроков и смогли довести матч до победы.