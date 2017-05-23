Андрей Воронцевич: "О контракте с ЦСКА поговорим после сезона"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич в интервью "Известиям" отметил, что сосредоточен на полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против "Локомотива", которая стартует 26 мая. Игрок заявил, что до конца сезона не готов обсуждать новый контракт с армейцами.

– 26 мая ЦСКА предстоит сыграть первый матч с "Локомотивом" в полуфинале плей-офф Единой лиги. Можете рассказать про сильные стороны соперника?

– У "Локо" сбалансированный состав. Много опасных снайперов, мобильные центровые, много индивидуально сильных игроков в нападении. Нам еще предстоит анализ последних игр краснодарского клуба с УНИКСом. Просто точно не будет.

– По окончании сезона у вас заканчивается контракт с ЦСКА. Уже обсуждали возможную пролонгацию договора?

— Пока я не готов говорить на эту тему. Надо достойно закончить сезон, а дальше - поживем, увидим. Сейчас надо сконцентрироваться на других вещах.