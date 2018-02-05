Андрей Воронцевич: "Могу сыграть центрового, но пусть Хайнс и Хантер поскорее поправляются"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич, которому пришлось сыграть на позиции центровога в победном матче Единой лиги против "Химок" (90:71), объяснил, за счет чего ему удалось действовать удачно, а красно-синим - одержать уверенную победу.

- Когда ты приносишь пользу команде - не только в статистике, но еще и заводишь команду, это, конечно, заряжает эмоциями. И ребят, и трибуны, и тебя как игрока. Считаю, что ЦСКА сегодня победил благодаря хорошей защите и реализации бросков. Этот матч завершен, спасибо всем за поддержку. Почаще бы получать такой заряд энергии от полного зала. Теперь будем готовиться к выезду в Валенсию - как обычно, посмотрим видео, разберем соперника. Плюс перелет предстоит долгий.

- При этом "Химки" в третьей четверти сумели внести перелом в игру.

- Это не тот клуб, который опустит руки. У них большой потенциал, да и соперников они тоже разбирают. Мы совершили несколько ошибок, которыми они воспользовались. Но мы по-прежнему навязывали им свою игру и преуспели.

- Какой момент в вашем исполнении можете выделить?

- Когда забил сверху из-под кольца после передачи Виктора Хряпы. На него вышли двое, а он нашел лазейку для передачи между ними и успел ее сделать. Мне осталось только вколотить мяч в кольцо. Ну и первая "трешка".

- Как почувствовали себя на подзабытой позиции центра?

- Если вы следите за моим, так скажем, творчеством, то помните, что мне несколько сезонов приходилось играть как четвертого, так и пятого номера. И на месте центрового я проводил много времени, выходя вместе с Хряпой. Я могу сыграть и под кольцом, и растянуть защиту, и на трехочковый уйти. Когда "большой" такой мобильный, соперник не знает, чего ждать. Будем над этим работать, но важнее всего чтобы наши основные центровые Кайл Хайнс и Отелло Хантер поскорее поправлялись. (Антон БАБОШИН)