Андрей Ведищев: "В регламенте нет понятия техническое поражение по отношению к неисправности оборудования"

Президент "Локомотива" Андрей Ведищев уверен, что его команда не могла получить техническое поражение в матче Единой лиги ВТБ против "Нижнего Новогорода" из-за неисправности табло. Напомним, встреча началась с задержкой, что не понравилось главному тренеру нижегородской команды Артурсу Шталбергсу.

– Поздравляю свою команду с непростой победой! Не могу комментировать техническое поражение, потому что этого понятия не существует в регламенте по отношению к неисправности оборудования, - цитирует пресс-служба клуба Ведищева. - Техника ломается любая, от этого никто не застрахован, тем более за час до начала матча все было в порядке. "Нижний Новгород" просил перенести встречу на другую дату, но оснований для этого не было. Более того, "Баскет-Холл" заполнили болельщики, и график нашего клуба на сегодняшний день без свободных окон. Мы попросили руководство Лиги и наших коллег из БК "НН", чтобы матч состоялся сегодня – болельщики купили билеты, была прямая трансляция телеканалом "Матч ТВ". Иначе техническое поражение за отказ сыграть было бы записано "Нижнему Новгороду". Я благодарен президенту Единой лиги ВТБ Сергею Кущенко, генеральному директору Илоне Корстин и комиссару Кшиштофу Коралевски за оперативное вмешательство и решение провести матч. Это решение было принято в пользу баскетбола и болельщиков, для которых мы и играем.