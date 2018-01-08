Андрей Ведищев: "Победа над ЦСКА - это рождественское чудо"

Президент "Локомотива" Андрей Ведищев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (90:79) отметил, что тренерский штаб выстроил грамотную стратегию защиты. По его словам, переломный момент встречи пришелся на середину третьей четверти.

- Эта победа - рождественское чудо. Я счастлив, что мы выиграли там, где это мало кому удавалось - больше года ЦСКА не проигрывал на домашней арене, - приводит пресс-служба "Локо" слова Ведищева. - Для нас это был очень важный матч. Тренерский штаб выстроил грамотную стратегию защиты, мы были готовы к любому сценарию игры. Было важно не дать сопернику держаться в своем ритме. Считаю, переломный момент пришелся на середину третьей четверти, когда мы серьезно оторвались, - стало ясно, что сегодня мы можем победить.