19:55 4 декабря | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Андрей Ведищев: "Матч с ЦСКА показал, что "Локомотив" на верном пути"

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Президент "Локомотива" Андрей Ведищев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (83:74) отметил, что краснодарцы все еще находятся в поисках своей игры. По его словам, эта победа показала, что клуб находится на верном пути.

Когда играешь с лучшим клубом Европы, очень сложно выигрывать в концовке, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Ведищева. - Эмоционально мы были очень заряжены. У нас перед этим был тяжелый выезд в Ульм, сложный переезд, мы вернулись два дня назад. Мы все еще находимся в поиске своей игры, но сегодняшний матч показал, что мы на правильном пути, команда сыгрывается и начинает играть все лучше и лучше. Нам сложно оставаться на уровне прошлогоднего сезона, но мы стараемся.

Дополнительная информация

http://www.lokobasket.com/news/6468565.html

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