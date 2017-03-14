Андрей Ведищев: "Для Единой лиги ВТБ оптимально 13 клубов-участников"

Президент "Локомотива" Андрей Ведищев выразил уверенность в том, что нынешнее количество клубов, которые участвуют в чемпионате Единой лиги ВТБ, является оптимальным. По его словам, лиге нужно избежать участия команд, которые выступают в полушкольных залах.

- Я думаю, что, учитывая такой жесткий график европейских турниров, 13 команд в Единой лиге ВТБ - более чем достаточно, - приводит ТАСС слова Ведищева. - Нам, как региональной команде, учитывая перелеты, - точно. Тем более, если турнир может расширяться, видимо, за счет команд из Европы. Пусть уж лучше будет выше спортивный уровень клубов, участвующих в Единой лиге.

Вообще надо избежать появления команд, которые играют в полушкольных залах и на которых практически не ходят болельщики.

В финансовом плане мы чувствуем себя уверенно. Бюджет "Локомотива" в этом сезоне находится в тех же объемах, что и в предыдущем. Бюджет не огромный, но стабильный благодаря нашим партнерам.