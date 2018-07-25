Андрей Ватутин: "Зелена Гура" сделает Единую лигу сильнее"

Руководитель баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин в интервью "СЭ" поделился мнением о новом участнике Единой лиги, польском клубе "Зелена Гура", и оптимальном количестве клубов в турнире.

- Новым участником чемпионата стала "Зелена Гура", которую Сергей Иванов даже назвал "польским ЦСКА". Что думаете об этом клубе?

- Еще одна страна в географии лиги это, безусловно, позитив. Что касается "Зелены Гуры", знаю, что это клуб с очень высоким уровнем организации и приличными результатами. Важно, что поляки сами выступили с инициативой выступления в нашей лиге, с большим желанием и вниманием отнеслись к заявке. Думаю, команда сделает турнир интереснее.

- Теперь в Единой лиге 14 участников. А на ваш взгляд, какое количество команд было бы оптимальным?

- В ведущих европейских национальных чемпионатах играет по 16-18 команд. Наверное, это количество можно было бы считать оптимальным, но сейчас, при наличии окон ФИБА и, помня о предстоящем расширении Евролиги, довольно сложно придумать, как уместить в расписание большее количество матчей. Мы и в минувшую пятницу с трудом достигли консенсуса по календарю. Впрочем, если лигу будут готовы пополнить другие российские клубы, нам придется искать новые решения. (Антон БАБОШИН)

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