Андрей Ватутин: "В финале Единой лиги ВТБ у ЦСКА нет цели "умереть, но победить"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подчеркнул, что перед игроками команды не стоит задачи выиграть Единую лигу ВТБ любой ценой. В воскресенье армейцы встретяся в финале турнира с "Химками".

- От меня вы никогда не слышали слов "обязаны", "кровь из носу", "поражение в финале станет катастрофой". Это игра, это баскетбол, - цитирует ТАСС Ватутина. - Понятно, что мы хотим выиграть, понятно, что победы в Единой лиге ВТБ ждут болельщики, и понятно, что мы разочарованы, что хороший сезон Евролиги был смазан в самом его завершении. В игре с "Химками" нет цели умереть, но победить, цель - сыграть в свой баскетбол, оправдать свои и чужие ожидания.

Я всегда говорил, что важен не только результат, но и процесс. В Белграде я говорил, что мы были разочарованы не только поражением в "Финале четырех", но и тем, как это произошло.