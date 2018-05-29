Андрей Ватутин: "Сделаю все возможное, чтобы у ЦСКА не было шапкозакидательских настроений"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подчеркнул, что армейцам важно избежать шапкозакидательских настроений перед "Финалом четырех" Единой лиги ВТБ. Армейцы выиграли в четвертьфинальной серии победу над ВЭФ и в 1/2 финала встретятся с "Зенитом". "Финал четырех" пройдет с 8 по 10 июня в Москве.

- Нам надо правильно провести эти 10 дней, потому что это довольно большой промежуток и тренеру надо будет найти разумный баланс между отдыхом и тренировками, - цитирует ТАСС Ватутина. - С "Зенитом" у нас 1-1 в сезоне, плюс мы как никто знаем, что в "Финале четырех" может случиться что угодно. От себя я сделаю все возможное, чтобы шапкозакидательских настроений у нас не было.