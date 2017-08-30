Андрей Ватутин: "Приходилось объяснять агентам, что 12 миллионов евро ЦСКА не предложит"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью "Известиям" отметил, что различные трансферные слухи иногда приводят к курьезным ситуациям. По словам владельца армейцев, ему пришлось неоднократно объяснять, что клуб не может предложить игроку даже из НБА 12 миллионов евро за три сезона.

– В прессе появлялось множество слухов про трансферы ЦСКА. Они стали проблемой?

– Скорее, они приводят к курьезным ситуациям. Скажем, написали про наше якобы предложение Теодосичу - 12 миллионов евро на три года. У здравых людей такие цифры вызывают улыбку. И все же нам пошли звонки от агентов далеко не последних игроков НБА с закончившимися контрактами, мол, мы готовы не ждать открытия рынка в Америке, купить билет и ехать в Москву подписывать контракт на эти деньги прямо сегодня. Приходилось объяснять, что таких зарплат в ЦСКА нет, что никаких торгов с Теодосичем после полученного им еще до "Финала четырех" предложения не ведется. Покупка билета в Москву сразу откладывалась. Мы не ставили задачи любой ценой сохранить Милоша, в том числе потому, что по его настрою было видно - он хочет попробовать силы в НБА. Поэтому в очередной раз могу выразить сожаление, что люди традиционно доверяют сплетням. Хорошо еще написали, что мы даем 12 миллионов за три года, а не, скажем, 16. Пришел бы утром на работу на следующий день, а у входа в офис очередь из героев хайлайтов НБА.

Мы неоднократно объясняли, как появляются эти "фэйки". И этим летом даже предложили болельщикам "коробочку слухов" на официальном сайте, в которой можно угадать, правдива или нет вышедшая в прессе "новость" про любимую команду. У каждого клуба своя тактика; мы предпочитаем слухи не комментировать, и говорить о сделках только тогда, когда они завершены. Нам постоянно приписывают интерес к игрокам, в сторону которых мы даже не смотрели. Цель таких действий понятна: узнать наверняка готовность ЦСКА заплатить некоторые деньги нельзя, а стоимость игрока можно поднимать. Часто агенты поступают так даже по завершении сделки, чтобы повысить собственный авторитет и заранее заложить базу под следующее соглашение, которое придется подписывать через два-три года. К слову, конкретная сумма выкупа за игроков до последнего времени была не так популярна в делах. Скажем, у Рамунаса Шишкаускаса в контакте с "Панатинаикосом" чётко прописали: платите такую-то сумму до такой-то даты, и игрок свободен. В 2007-м мы так и поступили. Сейчас трансферные деньги, чаще всего, предмет переговоров.