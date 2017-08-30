Андрей Ватутин: "После введения "Финала четырех" в регулярном сезоне нет смысла"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью "Известиям" отметил, что Единая лига ВТБ, приняв решение о введении в плей-офф "Финала четырех", свела весь турнир к четырем-пяти матчам. По его словам, в таком случае регулярный сезон не имеет смысла.

– Еще одной важнейшей новостью лета стало введение "Финала четырех" в Единой лиге ВТБ, против чего открыто выступали вы и представители "Химок"…

– Свое отношение мы уже высказали, и я могу лишь снова выразить сожаление по поводу принятого решения. Теперь в регулярном сезоне нет смысла, в нем не разыгрывается ничего. Не существует даже нормального преимущества домашней площадки в единственном раунде плей-офф, задача для фаворитов фактически сводится к попаданию в восьмерку. А состав финального квартета известен на 90 процентов прямо сейчас. Совет Лиги ВТБ свел весь турнир к четырем-пяти играм – "Матчу звезд" и "Ф4". Удивлен, что у менеджмента лиги не было позиции при голосовании, хотя именно руководители вынесли этот вопрос на совет. Воздержавшись, они фактически поддержали перемену, которая не просчитана ни в спортивном, ни в экономическом плане и выглядит просто попыткой свергнуть "надоевший" ЦСКА с пьедестала. Очередная попытка уравнять всех по нижнему уровню. Как писал Николай Бердяев по этому поводу – "уравнять бедного с богатым можно, лишь отняв у богатого его богатство, а уравнять слабого с сильным можно, лишь отняв у сильного его силу".

– Многие считают, что проведение "Финала четырех" поможет привлечь новых зрителей в российских баскетбол…

– Смотрите: сейчас в Лиге ВТБ – девять российских команд, еще 12 играли в первом дивизионе Суперлиги. Это капля в море. Мы говорим об огромной стране, с большими традициями в баскетболе. Вы, правда, думаете, что проблемой развития вида спорта был плей-офф Лиги ВТБ? Что "Финал четырех", который к тому же проводится после "Финала четырех" Евролиги, поднимет уровень баскетбола? Это абсурд. Не знаю, как поступит Лига, если "Химки" станут чемпионами Евролиги, а на финише сезона не попадут в финал. Нам говорят о том, что новая система принесет зрелище. Но забывают, сколько памятных моментов нам в предыдущие годы дарил плей-офф. Тут были пять матчей ЦСКА с "Химками" в полуфинале-2013, сражение ЦСКА с "Локо" в 2014-м, в котором мы начали с двух домашних поражений, и выход "Нижнего" в финал после "трехи" с сиреной в решающей встрече с "Химками" в том же году, и "Химки" - "Локомотив" в 2015-м, и УНИКС – "Зенит" год назад, и "Зенит" - "Химки" в этом сезоне. Каждый раз именно захватывающая серия определяла лучшую команду, никто не мог сказать, что победителю помогла удача.

Скажу однозначно: зрелища станет меньше не только в количественном, но и в качественном смысле. Ведь задача сильных команд упрощается, сезон сокращается, появляется возможность беречь лидеров, наигрывать молодежь. Для клубов это здорово, а вот для популяризации баскетбола – ужасно. Теперь нет никакого спортивного смысла таскать по городам и весям Де Коло, Родригеса, Хряпу, Шведа, Карасева, Колома и других ребят, на которых ходит публика. При голосовании на Совете Лиги ВТБ никто не предложил и финансового обоснования перемен, ограничившись утверждениями об успешности всеобщего праздника четырех лучших команд. Не было стратегии и бизнес-плана, лишь сиюминутная пиар-акция. При этом мы изучили вопрос и неоднократно говорили: посещаемость решающих серий плей-офф Лиги ВТБ в последние годы – отличная, телевизионные рейтинги – на уровне "Финала четырех" Евролиги. Лига, безусловно, недополучит доход. Жаль, что об этом никто не захотел задуматься.