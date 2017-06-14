Андрей Ватутин: "Основная идея изготовления кубка - выпивать из него"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин после 24-й победы московского клуба в чемпионатах России в интервью "СЭ" рассказал, какое главное свойство трофея Единой лиги, а также о том, какие события он запомнит из нынешнего сезона. По его словам, армейцы провели удачный сезон, несмотря на третье место в Евролиге.

- Не очень люблю давать оценки, к счастью, школьные и институтские годы давно закончились, - заявил Ватутин. - Мы выиграли, снова стали чемпионами России. Получили красивый трофей, который еще и очень практичный, из него можно выпивать. Это, наверное, и была основная идея его изготовления. Когда я спрашивал Сергея Кущенко, какой сделать кубок, мы сошлись на мнении - какой угодно, лишь бы был глубокий.

- Затмит ли эта победа неудачу на европейской арене?

- Так сложилось, что применительно к ЦСКА есть один вопрос - выиграла команда Евролигу или не выиграла. И почему-то считается, что если нет, то сезон неудачный. Это не так. Сезон хороший. Я всегда говорю - да, все оценивается по результату, но нужно уметь получать удовольствие и от процесса. Потому что тот баскетбол, который мы показываем, как правило, зрелищный и нравится болельщикам.

- Что еще чувствуете после завершения сезона?

- Сейчас немного грустно, потому что каждая команда живет лишь год. Кого-то из ребят, с которыми мы прошли долгий путь с сентября до середины июня и сегодня-завтра будем отмечать победу, в следующем сезоне с нами не будет. Но такова жизнь, это происходит каждое лето.

- Сколько продолжается межсезонье для руководителя?

- Для менеджмента клуба новый сезон уже начался. Игроки уйдут в отпуск, разъедутся по морям, озерам и другим местам. А у руководителей все мысли уже о том, как сделать команду сильнее в следующем сезоне.

- Назовите три момента, которые останутся в памяти от этого сезона.

- Первый - плей-офф Единой лиги. Нам было непросто после "Финала четырех" Евролиги, прежде всего психологически, но мы прошли эти матчи на одном дыхании. Второй - понятно, мы все максималисты и стремимся к наивысшему результату, но отмечу, что мы стали третьими в Европе, обыграв "Реал". Это был матч для наших болельщиков, которые приехали в Стамбул или смотрели встречи дома. Третье - есть, чего скрывать, сожаление от исхода матча с "Олимпиакосом" в полуфинале. Эти воспоминания долго будут нас тревожить. Но сезон закончен, постараемся в следующем быть более успешными. (Антон БАБОШИН)