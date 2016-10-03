Андрей Ватутин: "Надеюсь, поездка в Китай не слишком выбьет ЦСКА из колеи"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин надеется, что игроки успеют восстановиться после турне по Китаю. 5 октября армейцам предстоит на выезде сыграть с "Астаной" в рамках первого тура нового сезона в Единой лиге ВТБ. Напомним, в рамках тура по Китаю, организованного Евролигой, ЦСКА переиграл "Сычуань Блю Уэйлз" (42:49) и "Гуандун Тайгерс" (101:75).

– Надеюсь, поездка в Китай не слишком выбьет игроков из колеи, потому как путешествие получилось реально тяжелым, - цитируют "Известия" Ватутина. - Мы вернулись из Китая в субботу, а уже в среду отправляемся в Красноярск, а оттуда – в Астану на матчи чемпионата Единой лиги.

– Какие дивиденды ЦСКА получил от этой изматывающей поездки?

– Проект продвижения в Китае, безусловно, сейчас более интересен самой Евролиге, чем ЦСКА. Для нас это пока лишь способ увеличить узнаваемость бренда и получить небольшой гонорар. Но мы партнеры с Евролигой, для которой проект носит в первую очередь коммерческий характер. Китай – это огромный рынок, который Евролига не может оставить без внимания. Предыдущий чемпионат Евролиги в Китае показывали семь частных каналов, а сейчас лига близка к соглашению с крупным общедоступным каналом с аудиторией около 50 миллионов, который планирует показывать две игры в неделю. Соглашение кратно увеличит доходы от продаж телевизионных прав и другой продукции в Китае. К тому же Евролига уже открыла постоянный офис в Пекине.