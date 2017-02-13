Андрей Ватутин: "Итудис не смог бы полноценно восстанавливать силы при совмещении постов"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил мнение, что тренер армейцев Димитрис Итудис не смог бы полноценно восстанавливать силы при совмещении постов в клубе и сборной Греции. Ранее специалист заявил о получении приглашения в национальную команду, от которого он отказался.

- Безусловно, работа в национальной сборной - большая честь для любого тренера, - приводит ТАСС слова Ватутина. - Мы очень ценим, что греческая федерация обратила свой выбор на наставника ЦСКА, и я лично с огромным уважением отношусь к господину Василакополусу (президент Федерации баскетбола Греции. - Прим. "СЭ") как к яркому лидеру европейского баскетбола. В то же время, национальная сборная это не только вызов, но и огромная нагрузка, ответственность и давление.

Возможный отъезд Итудиса в сборную связан с множеством беспокоящих нас факторов. Будучи тренером сборной, Димитрис полноценно не восстановится физически и психологически после изнуряющего клубного сезона, не сможет с должной концентрацией совмещать занятость в сборной с участием в селекционной работе ЦСКА, в конце концов, будет вынужден пропустить значительную и важнейшую часть подготовительного сбора нашей команды. Все эти моменты вызывают вполне обоснованные опасения.