Андрей Ватутин: "Есть разочарование. Не итогом "Финала четырех", а тем, как беззубо ЦСКА там выглядел"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин проанализировал итоги завершившегося сезона, объяснил действия тренера армейцев Димитриса Итудиса и рассказал о планах команды на межсезонье.

– Понятно, что есть разочарование. Даже не итогом "Финала четырех", а в большей степени тем, как беззубо мы там выглядели, - цитируют Ватутина "Известия". - Как я говорил ранее, задачей на сезон являлся выход в "Финал четырех" Евролиги и победа в Единой лиге, но смена формата заставила нас говорить просто о двух "Финалах четырех". Мы отлично провели регулярку Евролиги, достаточно уверенно прошли плей-офф, но в Белграде случился провал. Потом в Москве наш клуб снова стал чемпионом Единой лиги. Недооценивать этот турнир не стоит – после испанского чемпионата это второе соревнование Европы по уровню и конкурентоспособности команд и мастерству игроков. При этом совершенно ясно, что главный турнир для ЦСКА – это Евролига.

– Какие выводы вы сделали для себя после поражения в Белграде?

– Лишний раз убедился, насколько суров формат "Финала четырех". Что касается мыслей по действиям тренеров, менеджмента и команды – извините, оставлю это в качестве внутренней информации. Вы же понимаете, что публично я говорю лишь то, что хочу сказать. И иногда то, что хотят услышать (смеется).

– У вас уже был предметный разговор с главным тренером по итогам сезона? Понятно, что деталей вы раскрывать не можете. Но вы пытались узнать, почему тайм-ауты в Белграде проводил Де Коло, а не сам Димитрис Итудис?

– Конечно, мы разговаривали. И не раз. Вы правы, я не могу раскрывать детали. Надеюсь, вы понимаете: любая похвала или хула может повлиять на отношения с людьми, построение команды на следующий сезон, ее мотивацию. Отмечу одно: когда игрок активно ведет себя в тайм-ауте, это не значит, что он замещает главного тренера, руководит командой вместо него. Такая "активность изнутри" радует, когда команде необходимы не столько тактические перестановки, сколько психологическая встряска. Скажем, в нашем чемпионском сезоне свое веское слово в паузах часто говорил Милош Теодосич. Поймите, если кто-то на площадке ведет себя эмоционально, бьет себя кулаком в грудь, целует клубную эмблему и прочее – это еще не значит, что сумма этих действий автоматически сделает этого игрока лидером в раздевалке и авторитетом для всех. Я не говорю о ком-то конкретно, это снова абстрактный пример.