Андрей Ватутин: "ЦСКА ищет разыгрывающего и форварда"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью "СЭ" рассказал о приоритетах летней селекции армейцев и какая роль отводится первому новичку красно-синих Дэниэлу Хэкетту.

- ЦСКА уже открыл селекцию. Сколько вели первого новичка Хэкетта, легко ли он согласился переехать в Москву?

- Дэниэл долго не раздумывал – играть за ЦСКА мечтает большинство европейских игроков. История вокруг его приглашения была чувствительной для многих из нас. Фактически мы думали, сможем ли добиться усиления на позиции запасного плеймейкера. Лео Вестерманн – отличный парень и талантливый игрок, получил в течение прошлого сезона две серьезные травмы. Нам надо было понять, сможем ли найти усиление на этой позиции, или следует сохранить в составе Лео. Тренерский штаб решил, что Хэкетт поможет нам стать сильнее.

- Не называя имен - сколько новичков хотелось бы приобрести летом и на какие позиции?

- Тут секретов нет, хотим укрепить позиции разыгрывающего и форварда. Также стараемся усилиться российскими игроками. Отметим, что вторым новобранцем ЦСКА стал форвард Алек Питерс. (Антон БАБОШИН)

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