Андрей Кириленко: "У "Спартака-Приморье" высокие шансы попасть в Лигу ВТБ через год"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко - о шансах клуба из Владивостока "Спартак-Приморье" в будущем сыграть в Единой лиге ВТБ.

– Как вы отнеслись к принятию польской "Зелены Гуры" в Единую лигу и недопуску команды из Владивостока?

– "Зелена Гура" – это абсолютно готовый баскетбольный механизм, который давно функционирует на самом высоком уровне. Думаю, польский клуб будет бороться за место в плей-офф и усилит конкуренцию в турнире. Про "Спартак-Приморье" могу сказать, что фактор удаленности Владивостока, о котором так много говорили, не играл существенной роли при принятии решения. Все понимают, что команды, которые летят в Красноярск, могут проделать путь и до Владивостока. Речь шла только о финансовых гарантиях, которые не были предоставлены в заявке клуба. У лиги уже был печальный опыт, когда на таких же условиях была принята грузинская "Вита", которая не смогла доиграть до конца сезона. При этом все члены совета лиги отметили прогресс, который показывает команда из Владивостока, играя в Суперлиге.

– У "Спартака-Приморье" есть шансы попасть в Единую лигу через год?

– Да. И мне кажется, они очень высоки. Хотелось бы, чтобы в этом году они провели 4–5 игр на "Фетисов Арене", чтобы понимать все процессы организации матчей на самом высоком уровне, - цитируют Кириленко "Известия".