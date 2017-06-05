Андрей Кириленко: "Сильная и уверенная игра Шведа обеспечила "Химкам" победу над "Зенитом"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подчекнул, что сильная и уверенная игра защитника Алексея Шведа обеспечила подмосковным "Химкам" победу над "Зенитом" в серии плей-офф Единой лиги ВТБ. "Химки" в воскресенье со счетом 90:84 обыграли "Зенит" в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ, вышли в финал и гарантировали участие в Евролиге сезона-2017/18. По ходу серии "Химки" уступали 0-2, после чего выиграли три матча. В финале "Химки" сыграют против ЦСКА.

– Прекрасная полуфинальная серия! – приводит "Р-Спорт" слова Кириленко. – Мне кажется, что в таких сериях игроки могут сделать серьезный шаг вперед, добиться заметного прогресса. Леша Швед сделал именно то, что я хотел от него увидеть – потащил за собой команду. И самый яркий пример этому – концовка пятого матча. У каждого игрока есть удачные и неудачные игры, когда что-то получается, а что-то нет. Но в целом очень сильная и уверенная игра Шведа обеспечила его команде итоговую победу.

Я поздравляю и Шведа, и "Химки", и руководство клуба, который не только вышел в финал Единой лиги ВТБ, но и получил путевку в Евролигу. Конечно, в финальной серии мне бы очень хотелось увидеть настоящую борьбу, чтобы "Химки" не останавливались на достигнутом и дали бой ЦСКА.