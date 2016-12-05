Андрей Кириленко: "Разрешение клубам дозаявлять 8-го легионера не противоречит интересам сборной России"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что изменения в регламенте, позволяющие российским клубам дозаявку восьмого легионера, не противоречат интересам национальной команды. В субботу стало известно том, что УНИКС инициировал поправки в регламенте чемпионата России, которые позволили клубу внести в заявку на Евролигу восьмого легионера. Генеральный директор "Химок" Павел Астахов заявил, что данное решение РФБ удивляет и вызывает вопросы, отметив, что оно принято не в интересах сборной России.

– Не считаю, что данное решение противоречит интересам сборной, – приводит "Р-Спорт" слова Кириленко. – Уверен, будь у УНИКСа возможность подписать российского игрока, он бы это сделал. Но, к сожалению, в настоящий момент рынок отечественных игроков высокого уровня не слишком велик, и практически все они имеют действующие контракты. Перекупать игрока из другого клуба – значит ослаблять его. С другой стороны, чем дольше и успешнее клуб будет выступать в Евролиге, тем большую игровую практику получат его российские игроки. Если же в связи с отсутствием разыгрывающего клуб будет вынужден прекратить свое участие в турнире на ранней стадии, они лишатся такой возможности.

Важно понимать, что изменение касается не только УНИКСа – любой клуб, выступающий в европейских соревнованиях, может заявить дополнительного легионера, если это не запрещено правилами конкретного соревнования. Однако данный игрок не сможет выступать ни в чемпионате России, ни в Единой лиге ВТБ. Таким образом, для всех клубов-участников сохраняются равные условия. Соответствующие поправки были предварительно утверждены на совете лиги. За их внесение в регламент проголосовало большинство российских клубов – участников чемпионата Единой лиги ВТБ. Мы со своей стороны прекрасно понимаем, как важно для наших клубов успешное выступление в европейских соревнованиях. Поэтому исполком посчитал нужным пойти им навстречу в данном вопросе.