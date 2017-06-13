Андрей Кириленко: "На финал "Химкам" не хватило сил"

Президент РФБ Андрей Кириленко подчеркнул, что "Химкам" не хватило сил и энергии на финал Единой лиги ВТБ против ЦСКА (счет в серии – 0-3). Он также добавил, что возможная потеря Алексея Шведа может сильно ударить по подмосковной команде.

– Думаю, просто не хватило сил "Химкам" на финал после серии с "Зенитом" (счет в серии – 3-2 – Прим. "СЭ"), такой "зарубы", как в полуфинале, давно у нас не было, – приводит "Р-Спорт" слова Кириленко. – В финале уже было опустошение у "Химок", не хватило энергии. Победив "Зенит" в пяти матчах, "Химки" доказали, что более достойны играть в Евролиге.

Возможная потеря Алексея Шведа может сильно ударить по "Химкам". Условно по ЦСКА потеря Теодосича, если он уедет, ударит меньше, потому что он важный игрок для команды, но не такой основополагающий.

Алексей Швед: "Пока не собирался уходить из "Химок" и не думал про НБА