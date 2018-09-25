Андрей Кириленко: "Если ЦСКА и "Химки" не отпустят игроков в сборную, я этого не пойму"

Президент РФБ Андрей Кириленко признался, что не поймет клубы, если они не отпустят игроков в сборную России на решающие матчи квалификации чемпионата мира-2019. Россияне сыграют 30 ноября и 3 декабря против Финляндии и Чехии соответственно.

– Самый важный вопрос, беспокоящий всех болельщиков: если у вас договоренность, что ЦСКА и "Химки" отпустят своих игроков на решающие матчи сборной России в квалификации чемпионата мира-2019?

– Конкретно на эти матчи договоренности у нас нет, но мы находимся в постоянном диалоге. В прошлом сезоне мы пошли клубам навстречу и предоставляли им выбор – отпускать игроков в сборную или нет. Мы рисковали, дали возможность проявить себя более молодым и менее опытным игрокам. Команда проиграла несколько важных матчей, и сейчас наступил такой момент, когда у нас нет права на ошибку. Следующее окно станет решающим для нас. Если сборная сыграет в нем неудачно, это будет стоить нам не только пропуска ЧМ-2019, но и Олимпийских игр-2020. Если клубы не видят и не понимают этого, это очень странно. Зачем мы тогда вообще играем в чемпионате Единой лиги ВТБ и развиваем баскетбол в стране, если сборная не может получить всех сильнейших игроков российских клубов?

– Клубы объясняют это тем, что они решают свои задачи – поражение в Евролиге без основных игроков могут не понять их спонсоры…

– Я понимаю эту ситуацию, и мы будем вести переговоры ближайшие два месяца. Но, повторюсь, если ЦСКА и "Химки" не отпустят игроков в сборную, я этого не пойму. Эти два матча – самые важные для российского баскетбола за последние несколько лет.